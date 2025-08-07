Antalya\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi AKM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1077 sokak istikametinden 1005 sokak istikametine seyir halindeki Yunus I.'nın kullandığı 07 L 7225 plakalı otomobil Atatürk Kültür Merkezi kavşağında Kadir K.'nin kullandığı 38 AKR 820 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerin e gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ise motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlendi. - ANTALYA