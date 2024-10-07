Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyonu Kırınca Refüje Çarptı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyonu Kırınca Refüje Çarptı

Antalya\'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyonu Kırınca Refüje Çarptı

Antalya'da motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücü refüje çıktı, kazada yaralanan olmadı.

07.10.2024 10:06
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Antalya'da önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü aracın hakimiyetini kaybedince orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcunun burnu dahi kanamadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BGY 742 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü iddiaya göre, önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü Sefa B. (25) yol ortasında bulunan refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan Sefa B. ve yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyonu Kırınca Refüje Çarptı - Son Dakika

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