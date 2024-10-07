Antalya\'da Trafik Kazası: Sürücü Direksiyonu Kırınca Refüje Çarptı

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Antalya'da önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü aracın hakimiyetini kaybedince orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcunun burnu dahi kanamadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BGY 742 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü iddiaya göre, önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü Sefa B. (25) yol ortasında bulunan refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan Sefa B. ve yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA