Antalya'da trafik kazasında kaskı fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazasında kaskı fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti

Antalya\'da trafik kazasında kaskı fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti

Antalya-Kemer Yolu Küçük Çaltıcak Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan okul müdürü Erkan Şahin hayatını kaybetti. Kazayı diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tespit etti. Şahin'in olay yerindeki cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

08.05.2024 16:45
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya- Kemer Yolu Küçük Çaltıcak Kavşağı'nda meydana geldi. Okul çıkışı Kemer istikametinden Antalya yönüne doğru seyir halinde olan Erkan Şahin (54) yönetimindeki 07 FHL 57 plakalı motosiklet, Küçük Çaltıcak kavşağına geldiğinde kavşaktan dönmek isteyen Selahattin Özbey (47) yönetimindeki 07 AYF 681 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı yören diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı

112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen çarpmanın etkisiyle savrulan ve kaskı kafasından fırlayan Erkan Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Göynük İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Şahin'in kaza yaptığını öğrenen okulda görevli öğretmen arkadaşları da olay yerine geldi. Şahin'in olay yerinde kanlar içerisindeki cansız bedenini gören arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da trafik kazasında kaskı fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

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