Antalya'da traktör kazası: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da traktör kazası: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya\'da traktör kazası: 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sabri Ergin'in kullandığı traktör şarampole devrildi ve traktör altında kalan Ergin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

24.02.2024 15:54
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Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Ergin (75)'in kullandığı 07 YF 817 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü Ergin, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serik Devlet Hastanesi morguna ardından Antalya adli tıp kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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