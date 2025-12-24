Sahilde traktörün altında kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti - Son Dakika
Sahilde traktörün altında kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti

Sahilde traktörün altında kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti
24.12.2025 16:29  Güncelleme: 16:38
Antalya'nın Aksu ilçesinde Kundu Sahili'nde meydana gelen traktör kazasında 18 yaşındaki Mehmet Tosun hayatını kaybetti, bir diğer genç yaralandı. Traktör devrilerek ters düştü ve gençler aracın altında kaldı.

Antalya'nın merkez Aksu ilçesi Kundu Sahili'nde meydana gelen traktör kazasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tosun (18) ile Baran Ç., Kundu Sahili'ne geldikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek ters döndü. Kazada 2 genç traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, traktörün altına "balon" olarak tabir edilen kurtarma aparatını yerleştirerek aracı kaldırdı. Ayakları traktörün altında kalan Baran Ç., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken gencin cansız bedeni de aynı yöntemle traktörün altından çıkarıldı. Olay yerine gelen Tosun'un yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı baba, oğluna defalarca bölgeye gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu ancak söz dinletemediğini ifade etti.

Mehmet Tosun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Tosun, 3-sayfa, Antalya, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sahilde traktörün altında kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Sahilde traktörün altında kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti - Son Dakika
