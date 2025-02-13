Antalya\'da Tüfekli Saldırgan Tutuklandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ev ile önündeki araca tüfekle ateş açıp kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Şubat gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıs, bir eve ve evin önünde bulunan araca tüfekle ateş açıp, kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı sokağı güvenlik çemberiyle çeviren polis, çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı yapan kişinin T.K. olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA