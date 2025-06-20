Antalya'da Tüp Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Antalya'da Tüp Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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20.06.2025 12:00
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Antalya\'da Tüp Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Antalya'da motosikletli bir kişi, tüpçü dükkanından mutfak tüpü çaldı. İşyeri sahibi şikayetçi oldu.

Antalya'da tüpçü dükkanından mutfak tüpü hırsızlığı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli bir kişinin tüpçünün dükkanının önünde bulunan tüpü alarak gitti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibi şikayetçi oldu.

Olay önceki gün sabah saat 10.00 sıralarında Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesinde üzerinde yaşandı. Hüseyin Asar'a ait tüpçü dükkanının önüne plakası bulunmayan mobilet ile kaldırımdan gelen kişi, mobileti dükkanın önüne park etti. Dükkan sahibinin içeride olduğu sırada Mobileti park eden kişi tüpçü dükkanının önünde yığılı bulunan 12 kilogramlık mutfak tüpünün bir tanesi alarak hızla mobilete koyup olay yerinden hızla uzaklaştığı güvenlik kamerasına an ve an yakalandı.

Hırsızlık olayının yaşandığı tüp bayisinin sahibi Hüseyin Aslan, "Dün saat 10.00 civarlarında bir müşteri ile ilgilenirken dışarda hafif bir tüp sesi duydum. Müşteri gittikten sonra baktığımda 1 tüpün eksik olduğunu fark ettim. Kameradan izleyince 1 kişinin motosiklet ile gelip gayet sakin bir şekilde motosikleti park ettikten sonra tüpü alarak hızla uzaklaştığını gördük. Plakasız bir motorla alıp gittiğini görünce polis ekiplerine haber verdik. Çocuklarda sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Bu sabah tüpü alan arkadaş acelesi olduğunu ve kötü bir niyeti olmadığını parasını ödeyeceğini söyledi. Kendisine tüpü alırken sonra geleceğini söylese sorun olmayacağını söyledim. Emniyete gittiler, sabıkası yoksa şikayetten vazgeçmelerini söyledim, ama 7-8 suç kaydı olduğunu öğrendik. Sabıkası olunca tekrar yapabileceğini düşünerek davacı olduk. Cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tüp Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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