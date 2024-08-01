Antalya'da tur minibüsü kazası - Son Dakika
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Antalya'da tur minibüsü kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen tur minibüsü kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kazada turistler hastaneye gitmek yerine otellerine başka bir araçla gittiler.

01.08.2024 12:30
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsünün aynı istikamette gitmekte olan tur minibüslerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Tur minibüslerinin dışında otomobilin de karıştığı 4 araçlı kazada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tur araçlarında bulunan turistlere ambulansta müdahalede bulunurken, turistler hastaneye gitmek yerine olay yerine gelen bir başka araçla otellerine gitmeyi tercih ettiler.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Aydın Yani'nin kullandığı 72 AAE 422 plakalı tur minibüsü önce aynı istikamette gitmekte olan Özgür Çelik'in kullandığı 06 DMG 643 plakalı tur minibüsüne, ardından da yine aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Dursun'un kullandığı 07 BPB 246 plakalı tur minibüsüne arkadan çarptı. 72 AAE 422 plakalı tur minibüsünün arkadan çarptığı 06 DMG 643 plakalı tur minibüsü çarpmanın şiddetiyle yolun sol şeridine savrulurken sol şeritte gitmekte olan Devran Yaman'ın kullandığı 07 HPK 07 plakalı BMW marka otomobile yandan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken tur minibüslerinden inen ve ambulansta müdahale yapılan turistler hastaneye gitmek yerine olay yerine gelen tur araçlarıyla otellerine gittiler.Diğer taraftan kazada büyük hasar gören tur minibüsleri trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından yol kenarına alındıktan sonra trafik çift şeritten verilmeye başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tur minibüsü kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tur minibüsü kazası - Son Dakika
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