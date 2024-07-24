Antalya'da Turistlere Uyuşturucu Satmak Suçundan Yakalanan Şüphelinin Evinden Esrar Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Turistlere Uyuşturucu Satmak Suçundan Yakalanan Şüphelinin Evinden Esrar Çıktı

Antalya'da jandarmanın turizm bölgelerinde yabancı turistlere uyuşturucu madde satmak suçundan yakaladığı şüphelinin evinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirdiği ortaya çıktı. Aramada 2 kilo skunk, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24.07.2024 11:44
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Antalya'da jandarmanın turizm bölgelerinde yabancı turistlere satmak suçundan yakaladığı şüphelinin evinde iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 kilo skunk, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

S.E.A.'nın turizm bölgelerinde yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakaladıktan sonra şüphelinin Sarılar Mahallesi'ndeki ikametinde arama yaptı. Jandarma ekipleri tarafından arama yapılan ikametin tam anlamıyla uyuşturucu laboratuvarına dönüştürüldüğü belirlendi.

İklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kilogram skunk, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi, 2 adet hassas terazi, gün ışığı sistemi, havalandırma sistemli taşınabilir klima, vantilatör, sıvı bitki gübresi, ışık ve pH ölçer, zaman ayarlı priz, güç kaynağı ile çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak' suçlarından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Turistlere Uyuşturucu Satmak Suçundan Yakalanan Şüphelinin Evinden Esrar Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Turistlere Uyuşturucu Satmak Suçundan Yakalanan Şüphelinin Evinden Esrar Çıktı - Son Dakika
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