Antalya'da Turizm Taşımacılığı için Denetim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Turizm Taşımacılığı için Denetim Toplantısı Düzenlendi

Antalya\'da Turizm Taşımacılığı için Denetim Toplantısı Düzenlendi

Antalya'da turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Safari ve Tur Araçları firmalarına yönelik düzenlenen denetim toplantısı, Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda turizm güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı vurgulandı.

20.05.2025 17:18  Güncelleme: 17:23
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Antalya'da turizm taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Safari ve Tur Araçları firmalarına yönelik düzenlenen denetim toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde, Antalya'da turizm taşımacılığı alanında görev yapan Safari ve Tur Araçları firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"Turizm şoförleri, kritik bir görev üstlenmektedir"

Programda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizmde Antalya'nın çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Vali Şahin, "Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm destinasyonlarından birisidir. Geçtiğimiz yıl, yerli misafirlerimizle birlikte 20 milyonun üzerinde turisti ağırladık. Antalya'da turizm sektörünün yıllık hacmi 20 milyar doların üzerindedir. Bu rakam, ülkemizin 60 milyar dolarlık toplam turizm gelirinin üçte birine denk gelmektedir. Bu başarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada can güvenliği, en önemli önceliklerimizden biridir. Şoförlerimiz, bu konuda büyük bir vicdani, ahlaki ve hukuki sorumluluğa sahip olmanın yanı sıra turizm güvenliğinde de kritik bir görev üstlenmektedirler" ifadelerini kullandı.

Emniyet kemeri konusunda taviz vermeyeceğiz

Adrenalin sporlarının yapıldığı safari ve tur araçlarının bakımı ile emniyet kemerlerinin kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Şahin, "Turizm sektörü, son derece hassas ve kaygan bir zemine sahiptir. Antalya'ya tatil yapmak için gelen misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde ağırlayıp mutlu bir şekilde evlerine uğurlamak en temel hedefimiz olmalı ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda planlamalıyız. Safari araçlarında güvenliğin en temel unsurlarından biri emniyet kemeridir. Hem şoförlerimiz hem de misafirlerimiz mutlaka emniyet kemeri takmak zorundadır. Çünkü yaşanabilecek bir kaza, sadece o anla sınırlı kalmayıp çok daha büyük etkiler oluşturabilir" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, 2024 yılında güvenli sürüş kurallarını eksiksiz uygulayan üç turizm şoförüne plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından, katılımcılarla birlikte safari ve tur araçlarına; İngilizce, Rusça, Türkçe ve Almanca olmak üzere dört dilde hazırlanan güvenli sürüş kurallarını içeren uyarı etiketleri yapıştırıldı. Programın devamında Vali Hulusi Şahin, trafik güvenliği ve turizm taşımacılığı alanında ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen toplantıya Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Şengül, Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, STK temsilcileri, emniyet ve jandarma personelleri ile turizm taşımacılığı yapan firma temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Turizm Taşımacılığı için Denetim Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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