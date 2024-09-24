Antalya'da Uçurumdan Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Uçurumdan Düşen Adam Kurtarıldı

Antalya\'da Uçurumdan Düşen Adam Kurtarıldı

Yabancı uyruklu adam, Antalya'da parkta düşerek ağır yaralandı; itfaiye ekipleri 1 saatte kurtardı.

24.09.2024 22:16
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Antalya'da bir parkta bulunan uçurumdan düşen yabancı uyruklu adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmaları, film sahnelerini aratmadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kışla Mahallesi'nde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 50 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve üzerinden kimlik çıkmayan bir şahıs, parkta bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurdukları halat yardımıyla uçuruma inerek şahsın yanına ulaştı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmaları, film sahnelerini aratmadı.

Düşme sonucu ağır yaralı olan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı adam ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya tanık olan vatandaş o anları anlattı

Bölgeden geçerken olaya tanık olan Himmet Arı, "Ben karşıdan geliyordum arkadaş da köprünün üstünde duruyordu, elinde sigarası vardı ve bir nefes aldıktan sonra elini demir korkuluklara koydu. Daha sonra aşağı düştü. Tahminimce yabancı bir şahıstı, uzun zaman düştüğü yerde hareketsiz yattığını gördük ve sonrasında kıpırdamaya başladı ve yuvarlanarak köprünün aşağısına kadar gitti. Arkadaşlar hemen ekiplere haber verdi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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