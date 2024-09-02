Antalya'da Üst Geçide Çıkan Şahıs Polis ve İtfaiye Ekiplerini Alarma Geçirdi - Son Dakika
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Antalya'da Üst Geçide Çıkan Şahıs Polis ve İtfaiye Ekiplerini Alarma Geçirdi

Antalya\'da Üst Geçide Çıkan Şahıs Polis ve İtfaiye Ekiplerini Alarma Geçirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir üst geçitte bağdaş kuran ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Şahıs, kısa süreli bir görüşmenin ardından ikna edilerek üst geçitten indirildi. Olay sırasında elindeki içecek bardağını hiç bırakmadı.

02.09.2024 11:00
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Antalya'da üst geçide çıkan bir şahıs polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Üst geçidin korunaksız bölümünde bağdaş kuran ve rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs kısa süreli görüşmenin ardından ikna edilerek üst geçitten indirildi. Şahıs, eylemi sırasında elinde içecek bulunan bardağı üst geçitten inerken de bir an olsun bırakmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne üst geçidin korkuluklarını diğer tarafında bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler isminin Murat Ç. olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Bu arada şahsın atlama ihtimaline karşı tedbir amaçlı olarak yol trafiğe kapatılarak itfaiye ekipleri tarafından şişme yatak kuruldu.

Rahat hareketleri dikkat çekti

Bir süre polis ekiplerini ikna etmeye çalıştığı ve alkollü olduğu öğrenilen şahsın rahat hareketleri dikkat çekti. Yaklaşık yarım saatlik görüşme sonunda Murat Ç. ekipler tarafından ikna edilerek üst geçitten indirildi. Bu sırada Murat Ç.'nin elinden alkol olduğu değerlendirilen bardağı bir an olsun bırakmadığı dikkat çekti. Murat Ç. ile polis ekiplerinin diyaloğu ise izleyenleri gülümsetti. Polis ekiplerine dert yanan Murat Ç. "Adamlar 3 kişi bana pusu kurdu. Karakola gittim, sonuç alamadım' dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Üst Geçide Çıkan Şahıs Polis ve İtfaiye Ekiplerini Alarma Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Üst Geçide Çıkan Şahıs Polis ve İtfaiye Ekiplerini Alarma Geçirdi - Son Dakika
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