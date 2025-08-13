Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Bin Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Bin Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

13.08.2025 10:37
Antalya'da son haftada 24 bin 68 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 35 şüpheli yakalandı.

Antalya'da son bir haftada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 24 bin 68 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan; 28 olayda, 35 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 17'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan ise gerçekleşen 104 olayda, 106 şüpheli şahıs yakalanırken, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 13 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Eğitim ve Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimlerde ise 640 katılımcıya uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda bin 13 adet sentetik ecza, 946 gram esrar, 400 gram skunk, 160 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubunica), 100 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 46 gram ve 227 adet, yaklaşık 24 bin 68 kullanımlık sentetik kannabinoid(A4), 19 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah, 13 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

