Antalya'da VİP araca pompalı tüfekle saldırı: Sürücü yaralandı, saldırgan yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da VİP araca pompalı tüfekle saldırı: Sürücü yaralandı, saldırgan yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir VİP araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Sürücü kendisini araçtan atarak bir işyerine sığındı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kaçarken yakalandı.

11.08.2024 12:00
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Antalya'da seyir halindeki VİP araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Araç sürücüsü kendisini araçtan dışarı atarak bir işyerine sığındı. Elinden yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise suç aleti ile birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen olayda K.Ş.'nin idaresinde ki 07 YSD 86 plakalı VİP aracı pompalı tüfekle ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde ki VİP araca 07 YTP 71plakalı motosiklet ile olay yerine gelen ve isminin M.K. olduğu öğrenilen şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Pompalı tüfekle yakalandı

VİP araç sürücüsü K.Ş. kurşun yağmuruna tutulan aracı yol kenarına çekerek kendisini can havliyle dışarı atarak yakında ki bir işyerine sığındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzenine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinden yaralanan araç sürücüsü K.Ş. olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya gerçekleştirilen M.K. ise pompalı tüfekle birlikte kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da VİP araca pompalı tüfekle saldırı: Sürücü yaralandı, saldırgan yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da VİP araca pompalı tüfekle saldırı: Sürücü yaralandı, saldırgan yakalandı - Son Dakika
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