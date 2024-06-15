Antalya'da Yangın: Ev Depo Olarak Kullanılan Bölüm Küle Döndü

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Antalya'da ikametlere yakın otluk alanda başlayan yangın bir evin depo olarak kullanılan kısmını küle çevirdi.

Yangın, dün 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5885 sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerlerine yakın bir alandaki kuru otlar alev aldı. Çevrede ikamet eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Bu sırada otluk alanda başlayan yangın ikametlerden birinin depo olarak kullanılan bölümüne sıçradı. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken zaman zaman depo içerisinde bulunan malzemelerden küçük çaplı patlama sesleri geldiği görüldü.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangını görerek çevreden gelen vatandaşlar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. - ANTALYA