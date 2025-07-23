Antalya\'da Yangın: Kediye Oksijen, Kadına İlk Müdahale

Antalya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay anında dışarıda olan kadın geri döndüğünde evinin halini görünce baygınlık geçirdi. Yanan evden çıkartılan ve dumandan etkilenen bir kediye ise itfaiye eri oksijen maskesiyle müdahalede bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1574 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler alevler içerisindeki eve merdiven yardımıyla camdan girerek yangına müdahale etti.

Ev sahibi sinir krizi geçirdi

Yapılan kontrollerde evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, ev sahibinin yangın anında dışarıda olduğu öğrenildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, Ukrayna uyruklu Vira Khvostyk isimli ev sahibine polis ekipleri ve komşuları tarafından telefonla ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında olay yerine gelen ev sahibi dairesinin yanmış halini görünce baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve sinir krizi geçiren Vira Khvostyk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kediye oksijen maskesiyle müdahale etti

Bu sırada yanan evde bulunan ve dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ekiplerince alevlerin arasından çıkartıldı. Duman nedeniyle nefes almakta zorlanan kediye itfaiye eri tarafından oksijen maskesiyle müdahale edildi. Bitkin olduğu ve hareket etmekte zorlanan kedi, olay yerine çağrılan veteriner tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA