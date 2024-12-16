Antalya\'da Yangın Sonrası Eşine Darp Eden Adam Gözaltına Alındı

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Antalya'da bir ikametin depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ikamet sahibi o sırada evde olmayan ve yangından sorumlu tuttuğu eşini darp etmeye çalıştı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 sokak üzerinde bulunan bir ikametin depo olarak kullanılan ayrı bölümünde meydana geldi. İkamet bahçesinde bulunan ayrı bölümden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan soğutma çalışmasının ardından içindeki malzemelerde yanan depo kullanılamaz hale geldi.

Öfkesini genç kadından çıkardı

Bu sırada itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını izleyen ismi öğrenilemeyen ikamet sahibi öfkesini olay anında evde olmayan ve elektrikli motosikletle gelen eşinden çıkardı. Genç kadını motosikletten indiren yere yatıran şahıs eşini darp etmeye başladı. Genç kadın olay yerinde bulunan ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından öfkeli adamın elinden alındı. İtfaiye ekiplerinin ayırdığı adam elektrikli bisiklete binerek ayrılırken, genç kadın ise ikamet içerisine girdi. - ANTALYA