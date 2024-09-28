Antalya'da Yangın: Üç Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Üç Çocuk Kurtarıldı

Antalya\'da Yangın: Üç Çocuk Kurtarıldı

Antalya'da çıkan yangında, dairede mahsur kalan 3 çocuk market çalışanları ve komşular tarafından kurtarıldı.

28.09.2024 19:54
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Antalya'da lüks bir sitedeki dairede çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında daire mahsur kalan 3 çocuk, market çalışanları ve komşular tarafından kurtarıldı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerinde lüks bir sitedeki 5 katlı apartmanın üst katında bulunan dubleks dairede çıktı. Ev sahibi anne Neslihan Yayla'nın markete gittiği sırada, 17, 13 ve 4 yaşındaki çocukları evde yalnız kaldı. Annenin dışarıda olduğu esnada dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yayla, alışveriş sırasında yangın haberi almasının ardından hemen evine gelirken, mahalle sakinleri ve komşular dairede mahsur kalan çocukları apartman dışına çıkardı. Çocuklar kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekibi ise yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın çığlığına ilk olarak market çalışanları yetişti

Yangının çıktığı ana tanık olan süpermarket çalışanı Mustafa Yeşiltaş, "Biz dışarıda oturuyorduk, yangın var dediler. Hemen geldik, camlar patlıyordu, biz üç kişi girdik insanlar sonradan geldi. Yukarıda camlar patlıyordu. İki motorlu vardı, içeri girdik. Birisi "İmdat" diğeri "Dikkat çocuk var" diye bağırıyordu. Yukarı çıktık, yangın en son dairede çıkmıştı, kapı kapalıydı. Uzun süre omuzla tekmeledik, kapı açılmadı. Birisi evin anahtarını getirdi, kapıyı anahtarla açtık. Sonra ben maske almaya indiğimde çocukları kimin çıkardığını bilmiyorum, çocukları çıkardılar. Kimsenin yüzü gözükmüyordu, her yer simsiyahtı. Hep beraber aşağı indik. Çocuğun annesi içeri girmek istedi ama içeri girilebilecek gibi değildi, kara duman atıyordu. Nefes alacak gibi değildi. Allah'a çok şükür herkes kurtarıldı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Üç Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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