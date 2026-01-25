Yaşlı adamı komşuları evden çıkardı, yangın ucuz atlatıldı - Son Dakika
Yaşlı adamı komşuları evden çıkardı, yangın ucuz atlatıldı

25.01.2026 11:06  Güncelleme: 11:10
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan elektrik kaynaklı yangın, komşuların müdahalesiyle yaşlı bir adamın kurtarılmasıyla sonuçlandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaşlı adam tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yalnız yaşayan yaşlı adamı komşuları dışarı çıkardı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2240 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. isimli vatandaşın tek başına yaşadığı zemin kat dairesinde, elektrikten kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ise komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Mehmet E. tedbir amaçlı olarak olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Kepez, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

