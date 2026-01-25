Yaşlı adamı komşuları evden çıkardı, yangın ucuz atlatıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yalnız yaşayan yaşlı adamı komşuları dışarı çıkardı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2240 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. isimli vatandaşın tek başına yaşadığı zemin kat dairesinde, elektrikten kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ise komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken dairede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Mehmet E. tedbir amaçlı olarak olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA