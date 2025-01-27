Antalya\'da yangında 3 kişi kurtarıldı

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Antalya'da çıkan yangında evde mahsur kalan 2 çocuk ve 1 kadın, dumanları fark eden bir vatandaş tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evin çatısında hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evin yanında bulunan tahta parçalarından çıkan yangın kısa sürede evin çatısına sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu 1 kadın ve 2 çocuk mahsur kaldı. O sırada iş dönüşü alevleri fark eden bir vatandaş, hızla içerideki kadın ve çocukları dışarı çıkarttı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmala yangını söndürdü. Vatandaşın itfaiye gelene kadar hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığı, ancak yangını söndürmekte başarılı olamadığı öğrenildi.

Motosikletiyle işten dönen ve alevleri gören Zeki Can Karaca, "Evin yanında bulunan tahta parçalarının yandığını gördüm. Hemen ardından itfaiyeyi aradım. Hortum çekip alevleri söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Evin içerisinde yabancı uyruklu 2 çocuk, 1 kadın vardı. Zor bela içeridikleri dışarı çıkardık. İtfaiye geldi ve söndürme çalışması başlattı" dedi.

Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA