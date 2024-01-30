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Antalya'da yangında can pazarı: 5 kişi ölümden döndü, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye merdivenle kurtardı

ANTALYA - Antalya'da zemin katta çıkan yangında 5 kişi ölümden döndü. Üst katlarda mahsur kalan biri bebek 6 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, saat19.00 sırasında Kepez Altınova Mahallesi Yüce Sokak üzerindeki iki katlı bir apartmanın zemin katında çıktı. Mustafa Özkoç'a ait olan dairede sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye gelinceye kadar hem yangın müdahale etmeye çalıştı hem de içerideki 5 kişinin tahliyesini sağladı. Daire ise kısa süre alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bina içindeki yoğun dumandan balkonlara çıkan biri çocuk 6 kişi itfaiyenin açtığı merdivenle araç üzerine alındı. Vatandaşların araçtan indirip ambulansa götürmek için vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ayrıca bina içinden 2'si çocuk olmak üzere 4 kişiyi daha tahliye etti. Dumandan etkilenen bir genci sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Korku dolu anların yaşandığı yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yangına müdahale edenlerden Mehmet Nuri Ayan, "Evin içine soba devrilmiş. Tasadüfen markete giderken yangını gördüm. Baktım teyze bağırıyor. 'Yangın var evim yanıyor 'diye. El birliği ile söndürmeye çalıştık. İçeriden 4-5 kişi çıkardık" dedi.