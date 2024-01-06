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Antalya'da Yangında Hayatını Kaybeden Adam

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında, evinde yatan 60 yaşındaki Rahmi Kaya hayatını kaybetti. Yangın, Yeni Mahalle'deki bir evin giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda Rahmi Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya\'da Yangında Hayatını Kaybeden Adam
06.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:31
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 60 yaşındaki adam evinde çıkan yangında yatağında yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, saat 7.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı bir evin giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tüpten çıktığı düşünülen yangında Rahmi Kaya'nın (60) yatağı alev aldı. Evde başlayan yangında, pencereden çıkan alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı söndürme çalışmaları sonucunda 60 yaşındaki Rahmi Kaya, yatağında hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Rahmi Kaya'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından olay yerine Cumhuriyet Savcısı sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu cansız bedeni bulunduğu yerden alınan Rahmi Kaya, olay yerine gelen cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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