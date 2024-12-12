Antalya'da yasadışı bahis ve dolandırıcılık suçundan 4 şahıs yakalandı
ANTALYA - Antalya'da yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 4 şahıs yakalandı.
Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor Son 1 haftada yapılan çalışmalarda "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçu kapsamında; internet ortamında sahte siteler üzerinden vatandaşların banka hesapları, kredi kartları ve kimlik bilgilerini oltalama olarak tabir edilen yöntemle ele geçirerek yine vatandaşlara ait banka hesaplarından harcamalar yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Yapılan aramalarda, 3 adet harici harddisk, 1 adet flashbellek, 6 adet sim kart, 9 adet telefon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler tarafından yine "Yasadışı Bahis" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından; 4 şahıs yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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