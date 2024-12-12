Antalya\'da Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu

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Antalya'da yasadışı bahis ve dolandırıcılık suçundan 4 şahıs yakalandı

ANTALYA - Antalya'da yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 4 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor Son 1 haftada yapılan çalışmalarda "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçu kapsamında; internet ortamında sahte siteler üzerinden vatandaşların banka hesapları, kredi kartları ve kimlik bilgilerini oltalama olarak tabir edilen yöntemle ele geçirerek yine vatandaşlara ait banka hesaplarından harcamalar yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 3 adet harici harddisk, 1 adet flashbellek, 6 adet sim kart, 9 adet telefon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından yine "Yasadışı Bahis" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından; 4 şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.