Hava almak için balkona çıkan yaşlı adam sandalyenin üzerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Hava almak için balkona çıkan yaşlı adam sandalyenin üzerinde ölü bulundu

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Antalya'da sabah saatlerinde temiz hava almak ve güneşlenmek için balkona çıkan 70 yaşındaki adam oturduğu sandalyenin üzerinde ölü bulundu. Karşı apartmanda oturan komşularının uyuduğunu zannederek yaşlı adama seslendiği öğrenildi.

04.03.2025 14:46  Güncelleme: 15:10
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi 104 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 70 yaşındaki İsmail Kabaağaç, dayısıyla oturduğu evde her sabah olduğu gibi temiz hava almak ve güneşlenmek amacıyla balkona çıktı.

KOMŞULARI SESLENDİ AMA YANIT ALAMADI

Sandalyeye oturan Kabaağaç'ı öğlen saatlerinde karşı apartmanda oturan komşusu hareketsiz şekilde gördü. Seslenmesine rağmen Kabaağaç'tan tepki alamayan komşusu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi.

Hava almak için balkona çıkan yaşlı adam sandalyenin üzerinde ölü bulundu

SANDALYEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada olan biteni meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinleri sandalyede oturur vaziyetteki Kabaağaç'a seslenmeyi sürdürdü. İtfaiye ekiplerin yardımı ile girilen dairenin balkonunda hareketsiz şekildeki İsmail Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tabip tarafından yapılan incelemede Kabaağaç'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.

"KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

Yaşlı adamın her sabah güneşlenmek için balkona çıktığını belirten apartman yöneticisi Ramazan Dinç, "Karşı binadan komşular görmüş. Polis arkadaşlar geldi. Komşular zaten her sabah balkona çıkar otururdu. Dayısı ile birlikte kalıyor, kendi halinde bir insandı. En son dün gördüm, marketten bir şeyler istedi. Aldım aşağıya sepet sarkıttı, istediklerini verdim" dedi.

Hava almak için balkona çıkan yaşlı adam sandalyenin üzerinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hava almak için balkona çıkan yaşlı adam sandalyenin üzerinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Çopur:
    Valla temiz ölmüş dayım Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun İnşallah 47 5 Yanıtla
  • Barış null:
    allhim böyle ölümde bana nasip et 35 2 Yanıtla
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