Antalya'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya\'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da mahalledeki üst geçite 30 metre mesafede yaya, motosiklet ve ticari araçla çarpıştı.

13.02.2025 10:50
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Antalya'da üst geçite 30 metre mesafede yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya önce motosiklet, ardından da hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kültür Tramvay durağında tramvaydan inen ve yolun karşısına geçmek isteyen Lütfü Büyükaydın'a (27), Ahmet Doğan T.'nin kullandığı 35 AJE 250 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve Lütfü Büyükaydın farklı noktalara savrulurken, sürüklenen motosiklet ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yerde hareketsiz yatan Büyükaydın'ı fark etmeyen Baran B. idaresindeki 07 ARD 211 plakalı hafif ticari araç üzerinden geçti. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelesi ile hayata döndürülen Lütfü Büyükaydın, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Doğan T. ise, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Baran B. polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaya Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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