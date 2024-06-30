Antalya'da Yaya Kazası: İlk Otomobilden Kurtuldu, İkinci Otomobilden Kurtulamadı - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Kazası: İlk Otomobilden Kurtuldu, İkinci Otomobilden Kurtulamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki D-400 karayolu Taşağıl ışıklı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, ilk otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu ancak ikinci otomobilden kurtulamadı. Kazada yaralanan yaya, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

30.06.2024 13:32
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki D-400 karayolu Taşağıl ışıklı kavşağında yolun karşısına geçmek için yola fırlayan yaya, ilk otomobile çarpılmaktan kıl payı kurtulurken, ikinci otomobilden kurtulamadı. Kazada yaralanan 65 yaşındaki Tahsin Cılı isimli yayanın, Serik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl Mahallesi Taşağıl ışıklı kavşağında yoğun trafiğe rağmen, yolun karşısına geçmekte olan Tahsin Cılı isimli yayaya Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Vural'ın kullandığı 06 KB 2282 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan 65 yaşındaki Tahsin Cılı'nın, Serik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Adeta ölüme koştu

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde Tahsin Cılı'nın yol kenarında bir süre bekledikten sonra araçlar gelmesine rağmen yolun karşısına doğru yürümeye başladığı, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu, bu araçtan kurtulmak için koşmaya başlayınca çarpmamak için yolun en soluna kaçan otomobil tarafından çarpıldığı ve çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yaya Kazası: İlk Otomobilden Kurtuldu, İkinci Otomobilden Kurtulamadı - Son Dakika

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