Antalya'da Yıkım Gerginliği: Gözyaşları ve Krizler - Son Dakika
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Antalya'da Yıkım Gerginliği: Gözyaşları ve Krizler

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Antalya'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gergin anlar yaşandı; evleri yıkılanlar gözyaşlarına boğuldu.

16.01.2025 19:43
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Antalya'da yıkım gerginliği devam etti, evi yıkılan kadın gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da dün başlayan kaçak yapıların yıkımı sırasında bugün de gergin anlar yaşandı. Bir kişi çatıya çıkarak süre isterken, yıkım sonrası bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. 21 evin yıkılırken 14 ev için yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan 28254 ada, 459 parseldeki kaçak yapılarla ilgili encümen kararıyla yıkım işlemleri başlatıldı. Yapı sahiplerine kararın tebliğ edilmesine ardından verilen süre içinde, 14 yapı için yürütme durdurma kararı alınırken 21 kaçak yapı ekipler tarafından yıkıldı.

Yıkım sırasında jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gerilimli anların yaşandığı süreçte, boşaltılan evinin çatısına çıkan bir vatandaş, ekiplerden 15 dakika süre istediğini ve yürütmeyi durdurma kararı çıkaracağını söyledi. Sürenin dolmasının ardından vatandaş kendi rızasıyla çatıdan indi ve yıkım işlemi başladı.

Evlerin yıkılmasının ardından çevredeki vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazıları sinir krizi geçirdi. Evi yıkılan bir kadın ise oturduğu yerde gözyaşlarına boğuldu. 14 evin yürütmeyi durdurma kararı olduğu için yıkımları bir ay süreyle ertelendi. Diğer evlerin yıkımını tamamlayan ekipler bölgeden ayrıldı.

Antalya\'da Yıkım Gerginliği: Gözyaşları ve Krizler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yıkım Gerginliği: Gözyaşları ve Krizler - Son Dakika

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