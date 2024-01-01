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Antalya'da Yılbaşı Gecesi Araçlarına Zarar Veren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Gecesi Araçlarına Zarar Veren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yılbaşı gecesi bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırması üzerine vatandaşlar tarafından durdurulmaya çalışılan şüpheli, kendilerine saldırdı. Bunun üzerine şüpheli, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi ve polis ekiplerine teslim edildi.

Antalya\'da Yılbaşı Gecesi Araçlarına Zarar Veren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi
01.01.2024 - 13:41,
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Antalya'da yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalışınca arbede yaşandı. Kendilerine de saldıran şüpheliyi kırdığı sileceklerle döverek etkisiz hale getiren 2 kişi şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü. Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi. Şahsın otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü.

Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı. Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli vatandaşlar tarafından, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yılbaşı Gecesi Araçlarına Zarar Veren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Yılbaşı Gecesi Araçlarına Zarar Veren Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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