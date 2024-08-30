Antalya'da Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Memleketine Gönderildi - Son Dakika
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Antalya'da Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Memleketine Gönderildi

Antalya\'da Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Memleketine Gönderildi

Antalya'nın Finike ilçesinde yayla evinde oturan Osman Teke ve ablası Safiye Teke, çanak antene isabet eden yıldırım sonucu hayatını kaybetti. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Finike'ye götürüldü.

30.08.2024 14:05
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Antalya'da yayla evinde oturdukları sırada yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin adından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Finike'ye götürüldü.

Dün, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası'nda meydana gelen olayda bir anda başlayan sağanak yağış sırasında keçileri otlattığı öğrenilen Osman Teke (17) sürü ile birlikte yayla evine döndü. Eve gelen Osman Teke, ailesi ile birlikte ikamet içerisinde oturduğu sırada çanak antene isabet eden yıldırım, evin içine düştü. Evin içine isabet eden yıldırım nedeniyle Osman Teke ve ablası Safiye Teke bir anda yere yığıldı.

Evde oturan iki kardeşi yıldırım çarptı

Yayla evinde bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Osman Teke'nin, yıldırım çarpması nedeniyle siyaha döndüğünü gören baba Hüseyin Teke oğlundan nabız alamayınca kızının sağlık durumunu kontrol etti. Kızı Safiye Teke'ye kalp masajı yaparak kilitlenen çenesini açtı. Finike merkeze 40 kilometre olan Gökçeyaka Yaylası'na ulaşan sağlık ekibi Osman Teke'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Finike'de toprağa verilecek

Abla Safiye Teke ise olay yerine ambulans helikopter ile Gökçeyaka yaylasından alınarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yıldırım isabet eden Osman Teke'nin cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi tamamlanan encin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak Finike'ye götürüldü. Osman Teke'nin bugün memleketi Finike'de toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Memleketine Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yıldırım Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Memleketine Gönderildi - Son Dakika
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