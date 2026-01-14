Manavgat\'ta köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçların yolu kapatması sonucu D-400 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Şahin Çimen'in kullandığı 35 VTY 86 plakalı otomobil, köprü üzerinde arızalanarak yolun sağında durakladı. Aynı istikamette ilerleyen Süleyman Durmaz yönetimindeki 07 YDM 46 plakalı otomobil, duraklayan araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlara arkadan gelen Abdi Sağlamer idaresindeki 41 R 9865 plakalı kamyonetin de çarpmasıyla kaza zincirleme hale dönüştü. İki otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, sürücüler Şahin Çimen ve Süleyman Durmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle köprülü kavşakta trafik akışı tamamen durdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA