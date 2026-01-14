Manavgat'ta köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manavgat'ta köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı

Manavgat\'ta köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı
14.01.2026 09:53  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya döndü ve yol bir süre trafiğe kapandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçların yolu kapatması sonucu D-400 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Şahin Çimen'in kullandığı 35 VTY 86 plakalı otomobil, köprü üzerinde arızalanarak yolun sağında durakladı. Aynı istikamette ilerleyen Süleyman Durmaz yönetimindeki 07 YDM 46 plakalı otomobil, duraklayan araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlara arkadan gelen Abdi Sağlamer idaresindeki 41 R 9865 plakalı kamyonetin de çarpmasıyla kaza zincirleme hale dönüştü. İki otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, sürücüler Şahin Çimen ve Süleyman Durmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle köprülü kavşakta trafik akışı tamamen durdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Olaylar, 3-sayfa, Köprülü, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manavgat'ta köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:29:22. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta köprülü kavşakta zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.