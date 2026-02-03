Araba almak için gittiği Antalya\'da otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy toprağa verildi

Antalya'da yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy, Bilecik'in Söğüt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'dan Antalya'ya giden Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki Erdi Demirsoy oldu. Demirsoy'un cenazesi dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Söğüt'e getirildi. Demirsoy, bugün Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Söğüt İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Erdi Demirsoy'un eşi ile birlikte Antalya'ya bir araç almaya gittiği ve kazada ağır yaralanan eşinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini öğrenildi. - BİLECİK