Antalya\'daki Teleferik Kazası Davasına Devam Edildi

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Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin görülen davanın duruşmasına 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanıklar Suphi Kaplan, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu, Serdar Tezcan ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki Ayşegül Koçer sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "En son kurtarılan 25'inci kabindeydik. Olayda yaralanmadım ancak kabinde 19 yaşında oğlum Adem Koçer de vardı. Kendisi diyabet hastasıdır. Kendisine bir gün boyunca iğnesini vuramadım. Şu an oğlum ve ben depresyon hastasıyız" dedi.

Ayşegül Koçer'in eşi İsmail Koçer de sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Kabinde eşim ve yaşları 19 ve 24 olan iki oğlum ile birlikte toplamda 7 kişiydik. Kabin içinde 20 saat kaldık" diye konuştu.

Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep ederken, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağının devamını istedi.

Tutuklu sanıklar ve avukatları ise savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına katılmadıklarını ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, görevi gereğince meclis toplantılarına katılmasından dolayı, avukatının duruşmalara zaruri olmadıkça katılmamayı bildiren talebine katıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından, bilirkişinin raporları hazırlaması için mahkemeden 45 günlük bir zaman talep ettiğini ifade ederek, gelecek raporların kusur oranlarını şekillendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekip talebi kabul etti.

Heyet ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam, Mesut Kocagöz'ün ise duruşmalara katılmama talebini kabul ederek duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi. - ANTALYA