Antalya'daki teleferik kazasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Antalya'daki teleferik kazasının nedeni ortaya çıktı

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Antalya'da teleferik hattında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı vurgulandı.

14.04.2024 13:26
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbarla olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Enes Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva, helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü.

MAHSUR KALANLARIN TAMAMI 22,5 SAATTE KURTARILDI

Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinden uzman ekipler kente yönlendirilirken; kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı. AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama-kurtarma ekibi, gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri, kabinlerin üzerine çıkarak içeridekileri halatlarla indirip, güvenli bölgeye aldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda, kabinlerdeki 174 kişi tahliye edildi.

Teleferik faciasında ön rapor hazır! Kazanın deforme olan cıvataların kopmasından kaynaklandığı ortaya çıktı

13 GÖZALTI KARARI

Kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. ANET firması genel müdür vekili B.S., mekanik mühendisi O.E., taşeron bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri S.Y., taşeron bakım şirketi sahibi S.T. ve R.T., bakım firması günlük otomasyon operasyonu sorumlusu S.K., mekanik bakım sorumluları O.K., Ö.E., K.K., bakım firması iş güvenliği uzmanı T.Ü.A., ANET iş güvenliği uzmanı M.A., bakım firması makine teknisyeni H.A. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan makine teknisyeni A.A.'nın yurt dışında olduğu, Türkiye'ye dönüşünde ifadesinin alınacağı kaydedildi. Gözaltındaki 12 şüpheli, bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

ÖN RAPORDAN DETAYLAR

İş güvenlik uzmanları, elektrik ve makine mühendisleri tarafından kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporu da açıklandı. Raporda, denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğuna dikkat çekildi. Kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı bilgisinin yer aldığı raporda, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığına dikkat çekildiği görüldü.

Teleferik faciasında ön rapor hazır! Kazanın deforme olan cıvataların kopmasından kaynaklandığı ortaya çıktı

"DEFORME OLDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Raporda, şu ifadeler yer aldı: "Tesisin işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar 7 yıl sürenin geçmiş olduğu anlaşılmıştır. 5 nolu teleferik direğinin flanş bağlantılarını sağlayan cıvataların koptuğu, sebebinin ise direk üzerindeki kabin taşıyıcı halat sisteminin üzerinden geçtiği makaralardaki nedeni anlaşılamayan deformasyonlardan dolayı makaranın metal aksamına sıkışması sonucu sistemin hareket yükünden dolayı meydana gelen kuvvetli çekme yüküne dayanamayıp direk üzerindeki flanşların bağlı olduğu cıvataların kopması sonucu direğin üst bölümünün çekme kuvveti sonucu kabinin alt kısmına çarparak çelik konstrüksiyonu koparttığı, dolayısıyla kabin içerisindeki insanların aşağıya düştüğü keşif esnasındaki incelemelerimizden anlaşılmıştır. 5 nolu direğin toplam 7 adet flanştan ve toplam 10 parça boru direkten oluştuğu, alttan üçayak yükseldiği, üstteki yedinci flanşta üçayağın birleşerek tek sütun olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Flanş bağlantılarını oluşturan 22 mm, 8.8 BOLT marka cıvataların yerlere saçıldığı ve deforme oldukları tespit edilmiştir. Cıvatalardaki deformasyonun çekme-kesmeye bağlı deformasyon olduğu anlaşılmıştır. Direği oluşturan parçaları birleştiren flanşlarda deformasyon görülmemiştir. Devrilmiş olan direk yanına gidildiğinde taşıyıcı-çekici halatları tutan makaralardan birisinin halatın etkisiyle deforme olduğu, halatın makaranın içerisine girdiği (sıyırdığı) tespit edilmiştir."

"CIVATALAR YÜKÜ KALDIRAMADI"

Olaya neden olan faktörlerin iki grupta incelendiği kaydedilen raporda, "Devrilmiş direğin çekici ya da taşıyıcı halatların makara içerisine sıkışması ile kesici anahtarın (emniyet sivici) görevini yapamaması sonucu halatın çekmeye bağlı olarak direğe moment uyguladığı ve direğin alttan ikinci katındaki flanşların cıvatalarının kopması ile birlikte direğin devrildiği tespit edilmiştir. Devrilmiş olan direğin devrilme aşamasında makaranın arasına halatın girmesiyle makaranın deforme olduğu, dolayısıyla halatın sıkışması ile değil cıvataların yükü taşıyamayıp kopması yüzünden direğin devrilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Teleferik faciasında ön rapor hazır! Kazanın deforme olan cıvataların kopmasından kaynaklandığı ortaya çıktı

"TUTANAK VE KONTROL FORMLARI EKSİK"

2017 yılından itibaren tesise ait iş emri formlarının günlük tutulduğu, 2024 yılına ait ocak, şubat, mart aylarına ait iş emri form belgelerinde yapılan işlemler görüldüğü belirtilen raporda, "Ancak direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, cıvataların korozyona uğrayıp uğramadığının tespiti ve kontrolü, malzeme yorulmasının dikkate alınarak belli zaman aralıklarında cıvata, rondela, rulman vs. gibi makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığının tespit edildiği, tesiste bulunan dokuz adet 2 teleferik direklerinin üzerindeki traverslerde çalışan lastikli makara gruplarının hangi periyotlarda değiştirildiğine dair tutanak ve kontrol formlarının bulunmadığı görülmüştür" denildi.

"MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ YOK"

Bakım personelinden bazılarının mesleki yeterlilik belgelerinin bulunmadığının görüldüğü kaydedilen raporda, şu ifadeler de yer aldı: "Anet A.Ş. ile Megatower A.Ş. ile yapılan tesisin bakım ve işletme sözleşmesi incelenmiş olup sözleşmede birçok bakım işi Megatower firmasına Anet A.Ş. tarafından yapılması için verilmiştir. Sözleşme içeriğinde maddeler halinde yapılacak işler listelenmiştir. Ancak Anet A.Ş. firmasında çalışan kontrol ve kesin kabul mühendislerinin kesin kabulleri ve kontrolleri nasıl yaptıklarına ilişkin herhangi bir evraka dosyalarda rastlanmamıştır. Keşif esnasında kaza mahallinde bulunan kopmuş olan cıvatalar ve somunlar teknik olarak incelenmiş olup detaylı fotoğrafları rapor sonuna eklenmiştir."

Teleferik faciasında ön rapor hazır! Kazanın deforme olan cıvataların kopmasından kaynaklandığı ortaya çıktı

EKSİKLER, TESPİTLER SIRALANDI

Raporun sonuç bölümünde ise şöyle denildi; "Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 5 numaralı teleferik direğinin devrildiği, direğin devrilmesiyle bir adet teleferik kabininin zarar gördüğü ve kabin alt platformunun çıktığı, devrilmiş olan direğin çekici ya da taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkıştığı kesici emniyet sivicinin görevini yapamaması ile birlikte çekmeye bağlı olarak direğe moment uyguladığı ve direğin devrildiği, direk üzerindeki flanşlarda bulunan cıvataların üzerindeki yükü taşıyamayıp koptukları, cıvatalarda çekme-kesme kuvvetlerine bağlı deformasyon tespit edildiği, bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı, eski ve eksikliklerin tespit edildiği, sözleşmeye uyulmadığı görülmüştür."

Antalya\'daki teleferik kazasının nedeni ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Antalya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki teleferik kazasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: çok merak ediyorum bu ülkede denetim neden yok denecek kadar az marketlerde etiket fiyatı 10 defa değiştiriliyor yakalanırlarsa sakız parası kadar ceza alıp halkı yolmaya devam ediyolar bu tüm sektörlere yayılmış bu olaydada denetim olsaydı böylemi olurdu ne hale getirdiler bu ülkeyi 80 9 Yanıtla Aydın Yıldırım: bilincsiz sorumsuz milletin hepsini hangi guc denetleyebilir! sorumluluk zinciri komple sorumsuz! zincirin ilk halkasimi suclu? 25 4 Sadık Mutlu: Her haberin altında boş boş yorum yapıyon vatandaş kendini düzeltmezse devlet ne yapsın eşşek o kadar çokki çoban yetiştiremiyo devlet 0 0
  • Zeynep Yedidağ: Kaza mı şimdi bu! 59 2 Yanıtla Ayten Karaç: Göz göre göre Cinayet.. 35 2 Gakko 23: Yok eğlence 1 8
  • unal kayaer: Akpli belediye başkanı Menderes Türel hizmet için burayı açıyor ama şimdiki Chpli belediye başkanı Muhittin böcük ve ekibi liyakatsiz olduğu için açılan yeri bile işletemiyor. Belediye liyakatsiz ve yandaşlara teslim edilirse malesef olacağı bu. Liyakatsizden biriside o zaman şirketin başında olan şimdi Kepez belediye başkanı olan şahıs. Hayatını kaybeden vatandaşımıza allah rahmet eylesin 41 10 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Onurlu bir belediye başkanı çıkar istifa eder. Japonyada harakiri yapıyor adamlar. 27 6 Yanıtla
  • Murat Zor: Hangi işimiz düzgünki. Sözde çalışkanız. Gerçekte tam tersi. liyakat yok ehliyet yok adamcılık çok. iş ahlakı yok 27 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: yeterlilik belgesi denetim vs yok bundan sonrada olmaz giden can gitti artık tercih ederken iki kez düşünün teknelere de denetim yapın heryerde kavga turistler korkuyor artık pek tercih etmıyor gelen otelden cıkmıyor zaten her ıhtıyacını otelde karşılıyor sağlık tan kuaföre her türlü hizmet otelın içinde dıkkat ederseniz merkezde pek turıst kalmadı artık turızm otel sahiblerine yarıyor .. 14 1 Yanıtla
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