Antalya\'daki teleferik kazasının nedeni ortaya çıktı

Mustafa Doğan:

yeterlilik belgesi denetim vs yok bundan sonrada olmaz giden can gitti artık tercih ederken iki kez düşünün teknelere de denetim yapın heryerde kavga turistler korkuyor artık pek tercih etmıyor gelen otelden cıkmıyor zaten her ıhtıyacını otelde karşılıyor sağlık tan kuaföre her türlü hizmet otelın içinde dıkkat ederseniz merkezde pek turıst kalmadı artık turızm otel sahiblerine yarıyor ..