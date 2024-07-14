Antalya\'dan Uyuşturucu Getiren 3 Şahıs Yakalandı

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Antalya'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri satmak için Afyonkarahisar'a getiren 3 şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş.O., O.K. ve M.A. isimli şahısların Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri satmak maksadıyla Afyonkarahisar'a getirecekleri yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şahısların bulunduğu aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesinde durdurdu. Ardından araçta arama yapan ekipler 400 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 6 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 790 TL ele geçirdi. Olayın ardından 3 şahısta jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR