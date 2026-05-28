Antalya Festivali Dönüşü Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Festivali Dönüşü Kaza

Antalya Festivali Dönüşü Kaza
28.05.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı uyruklu otobüs, Trabzon'da elektrik direğine çarparak 150 metre sürüklendi. Yaralı yok.

Antalya'da düzenlenen festivalden dönen yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü, Trabzon'un Sürmene ilçesinde kaza yaptı. Elektrik direğini devirerek yaklaşık 150 metre sürüklenen otobüsün karşı şeritte durması yürekleri ağza getirdi.

Kaza, Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan festival dönüşü Trabzon istikametine seyreden yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direğini altına alan otobüs, yaklaşık 150 metre sürüklenip Rize yönünden gelen araçların bulunduğu şeritte durabildi. Şans eseri karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Festival, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Trabzon, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Festivali Dönüşü Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:56:42. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Festivali Dönüşü Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.