Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Mahmut K. (45) yönetimindeki 06 FE 4269 plakalı otomobil, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan çelik bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mahmut K. ile araçta bulunan Şükran K. (40), Feryal K. (19), Edanur K. (16), Tubanur K. (10) ve Aslıhan K. (4), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.