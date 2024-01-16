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Antalya Gazipaşa'da Toptancı Hali'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da Toptancı Hali'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Toptancı Hali'nde çıkış nedeni bilinmeyen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bir iş yerinin arkasında bulunan sebze paketlerinin alev almasıyla başladı. Alevler, elektrik tellerine sıçramaya başladı ve çevredeki vatandaşlar durumu bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Zorlu hava şartlarına rağmen ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Antalya Gazipaşa\'da Toptancı Hali\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı
16.01.2024 - 12:11,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Toptancı Hali'nde çıkış nedeni bilinmeyen yangın daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Toptancı Hali'nde bir iş yerinin arkasında bulunan sebze paketleri alev aldı. Kısa süre içinde paketleri kaplayan alevler, elektrik tellerine de sıçramaya başlayarak tehlike saçarken, alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, zorlu hava şartları nedeniyle alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın tamamen söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da Toptancı Hali'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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