Antalya Havalimanı'nda Ölüm Olayı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Ölüm Olayı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanında zorluk çıkaran Kazakistan doğumlu, Alman pasaportlu Anton Paul isimli şahıs ölümü ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

10.09.2024 23:22
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Antalya Havalimanında zorluk çıkaran Kazakistan doğumlu, Alman pasaportlu Anton Paul isimli şahıs ölümü ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "27.11.1989 Kazakistan doğumlu, Almanya pasaportu hamili Anton Paul isimli şahıs, 9 Eylül 2024 tarihinde saat 16.53'te Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali binasına gelmiş, saat 17.02'de X-Ray cihazından geçmeye çalışırken zorluk çıkarmıştır.

Alkollü olduğu değerlendirilen şahıs, valizini X-Ray cihazında bırakıp gitmiş, saat 19.40'daki uçağını kaçırmış, saat 20.50 sıralarında bir marketten ücretsiz alkollü içecek almaya çalışarak rahatsızlık verdiği tespit edilmiştir.

Aynı şahsın, saat 23.00 sıralarında havalimanı danışma ve bilet satış ofisinde çalışanlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine intikal edilmiş, şahıs görevli polis memurları tarafından terminal binasının dışına çıkartılmıştır.

Şahıs sürekli olarak terminal binasına girmeye çalışmış ve müdahale edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Şahsa güçlükle kelepçe takılmış, olay yerine sağlık ekipleri çağırılmış ve şahıs hastaneye sevk edilmiştir. Bir müddet sonra şahsın ex olduğu bildirilmiştir. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır. İdari yönden incelenmek üzere de Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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