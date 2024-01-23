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Antalya İl Emniyet Müdürü'nden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama - Son Dakika
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Antalya İl Emniyet Müdürü'nden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kentte sahillere vuran 8 cesetle ilgili olarak denizde tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Cesetlerin Suriyeli vatandaşlara ait olduğu ve gemi battığı için kıyılara vurduğu değerlendiriliyor. İlgili birimler konuyu ciddi bir şekilde takip ediyor ve sahil güvenlik deniz polisi sürekli denizde tarama yapıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürü\'nden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama
23.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:44
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Antalya İl Emniyet Müdürü'nden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama

"İlgili birimlerce konu ciddi bir şekilde takip ediliyor"

" Sürekli denizde tarama halinde çalışmalarımız devam ediyor"

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kentteki farklı noktalarda sahillere 1 haftada 8 cesedin vurulmasına ilişkin, denizde tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Şuana kadar taramada rastlayamadık. İlgili birimlerce konu ciddi bir şekilde takip ediliyor" dedi.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyetin'de (AGC), basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çevik, emniyetin 2023 faaliyetleri dışında son dönemde ülke gündeminde yer alan ve 1 haftada 8 cesedin Antalya sahillerine vurması konusunda açıklamalarda bulundu.

"Diğer kolluk güçlerimizle birlikte sürekli denizde tarama halinde çalışmalarımız devam ediyor"

Son 1 haftada Antalya sahillerine vuran cesetlerle ilgili de Antalya Valiliğinin açıklamasını hatırlatan Çevik, cesetlerin 2,5 - 3 ay önce Lübnan'da bir gemiye 80-90 kadar Suriyeli vatandaşın binerek Akdeniz açıklarına ilerleyip ardından gemiden haber alınamadığını ve battığı yönünde değerlendirme söz konusu olduğunu söyledi. Bu değerlendirmeden yola çıkarak hava muhalefeti, akıntı gibi sebeplerden dolayı Antalya kıyılarına vurduğunun değerlendirildiğini aktaran Çevik, " Kıbrıs'ta da 3-4 cesedin vurmuş. Üzerindeki kıyafetlerden, ayakkabılardan Suriye imalat olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla o yönde bir değerlendirmemiz var. İlgili birimlerde konu ciddi bir şekilde takip ediliyor. Sahil Güvenlik Deniz Polisi araç gereçleriyle sürekli denizde tarama halinde çalışmalarımız devam ediyor. Şuana kadar rastlayamadık ancak daha öncesi kıyıya vurma şekliyle ortaya çıkarabildik. Uluslararası sularda devletimiz tüm imkanlarıyla ilgili devletlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Terörle mücadelede 2023'te 142 operasyon gerçekleştirdik"

İl Emniyet Müdürlüğü olarak terörle mücadelede 2023 yılında 142 operasyon gerçekleştirdiklerini ve bunların 355'inin gözaltına alındığını, 18'inin tutuklandığını, 72'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Çevik, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 96 şahsı yakalayıp ülkelerine teslim edilmesini sağladıklarını kaydetti.

"Uyuşturucu baron dediğimiz bir organize ilimizde söz konusu değil. Tek tük vardı dumanını attırdık onların"

Narkotik konusunda 8 bin 569 operasyonda 9 bin 584 gözaltı yaptıklarını, bunlardan 960'nını tutuklandığını, 519'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Çevik, 538 kiloya yakın esrar skunk maddesi, 147 kilo eroin, 61 kiloya yakın metamfetamin, 18 kilogram kokain ve çok sayıda hap ve bitki türlerini de ele geçirdiklerini söyledi.

Çevik, uyuşturucu ile mücadelede büyük çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, "Bu işten usanmayacağız, bu işin kökünü kazıncaya kadar devam edeceğiz. Bu işten zarar gören evladını bulaştırmış ailelerle temas halindeyiz. Kıymetli bilgiler alıyoruz kendilerinden. NARFAS dediğimiz bir uygulama var ve uyuşturucu konusunda yapılan tüm ihbarlar, işlemler bu sisteme kaydediliyor. Bunun büyük bir katkısını görüyoruz. Torbacılar dediğimiz bu serserilerin nerelerde bu işi yaptıkları, tüm bilgiler bu sisteme girmek suretiyle cebimizde taşıdığımız not defteri gibi. Uyuşturucu baron dediğimiz bir organize ilimizde söz konusu değil. Tek tük vardı dumanını attırdık onların. Şimdi onlardan eser kalmadı, sokmadık, sokmayacağız, olan olursa da göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çevik, konuşmasında diğer asayiş ve uygulama verilerini paylaşıp ardından gazetecilerle birlikte toplu fotoğraf çekindi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Akdeniz, Lübnan, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya İl Emniyet Müdürü'nden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama - Son Dakika


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