Antalya- Isparta karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya- Isparta Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Ö. idaresindeki 25 SE 268 plakalı otomobil ile Fatih Ekşi idaresindeki 07 BDG 460 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 07 BDG 460 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan yaralılar Belinay E., Bulem E., Emine E. ve diğer otomobilde bulunan yaralılar Erdinç Ö., Atlas Ö., Ela Ç. ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö.'nün üzerinde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?