Antalya-Isparta yolunda 4. kaza: 4 kişi yaralandı

Antalya- Isparta yolunda aynı gün içerisinde meydana gelen 4. kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu Elsazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhsin E.(21) idaresindeki 42 K 9966 plakalı Tofaş marka otomobil ile Tunahan B. (22) idaresindeki 32 ADE 223 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma K. (50) ve Ali K.(22) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, aynı yolda öğle saatlerinde 3 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda toplam 17 kişi yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. - BURDUR
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