Antalya-Isparta yolunda 4. kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya-Isparta yolunda 4. kaza: 4 kişi yaralandı

Antalya-Isparta yolunda 4. kaza: 4 kişi yaralandı

Antalya-Isparta yolunda meydana gelen 4. kazada, Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı Köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bu olayın yanı sıra aynı yolda öğle saatlerinde meydana gelen 3 kazada ise toplamda 17 kişi yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

20.04.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya- Isparta yolunda aynı gün içerisinde meydana gelen 4. kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu Elsazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhsin E.(21) idaresindeki 42 K 9966 plakalı Tofaş marka otomobil ile Tunahan B. (22) idaresindeki 32 ADE 223 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma K. (50) ve Ali K.(22) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, aynı yolda öğle saatlerinde 3 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda toplam 17 kişi yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Isparta yolunda 4. kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 19:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya-Isparta yolunda 4. kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement