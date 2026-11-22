Antalya Kepez Belediyesine rüşvet ve irtikap operasyonunda 10 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da CHP'li Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yürütülen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin kimlik ve görev bilgileri paylaşılmadı.
Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da CHP'li Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri, belediyedeki görevleri ve haklarındaki suçlamaların ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: İHA
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