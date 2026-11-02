Antalya Kepez'de kablo kopunca 10. katta iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de kablo kopunca 10. katta iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

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Antalya Kepez\'de kablo kopunca 10. katta iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
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Antalya Kepez\'de kablo kopunca 10. katta iskelede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir sitenin dış cephe onarımında kablo kopması nedeniyle 10. katta yan yatan iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçiler, kurtarılmalarının ardından mesailerine devam etti.

Antalya'da apartmanın dış cephe onarım çalışmasında kopan kablo nedeniyle iskelede aslı kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2685 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin A bloğunda dış cephe onarım çalışması yapan 2 işçinin bulunduğu iskeleyi taşıyan kablolardan birisi koptu. Kopan kablo nedeniyle 10. kat seviyesinde yan yatıp asılı kalan iskelede işçiler Sedat Y. ve Bülent Ç. mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekibinin yanı sıra polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iskelede asılı kalan Sedat Y. ve Bülent Ç.'yi bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiye aracının sepetine alınan 2 işçi güvenli bir şekilde bulundukları yerden indirildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen işçiler, ardından mesailerine devam etti.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeAntalyaGüncelKepezYaşamSon Dakika

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