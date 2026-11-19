Antalya'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve bariyerlere çarpan motosiklette artçı olarak bulunan 2 aylık evli gencin ölümüne neden olan VIP araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişiminde bulunan köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Çakırlar istikametine seyir halindeki Nedim G.'nin kullandığı 07 CKF 269 plakalı VIP minibüs, refüj başlangıç bölgesine geldiğinde kararını değiştirerek aniden şerit değiştirdi ve S.Ç.'nin kullandığı 07 CNG 242 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken yolcu konumunda bulunan Ali Hasan Yeşil, motosikletten fırladı.

2 AYLIK EVLİYDİ

Sürücü S.Ç. motosiklet ile birlikte yaklaşık 60 metre sürüklenirken, kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosikletten düşen artçı konumundaki Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 aylık evli olduğu öğrenilen Ali Hasan Yeşil'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yeşil'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

VIP ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kaza yeri raporlarında, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği ve trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymadığı tespit edilen VIP araç sürücüsü kazanın ardından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen sürücü Nedim G., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.