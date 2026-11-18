Antalya- Konya D-687 kara yolunda hafif ticari aracın 50 metre şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya D-687 kara yolu Demirkapı Tüneli yakınlarında M.C.'nin kullandığı plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.C., eşi D.C. ile çocukları A.E.C. (9) ve S.C. (11), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı