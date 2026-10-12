Antalya Konyaaltı\'da uçuruma yuvarlanan araçta yaralı kadın da ölünce sayı 3\'e çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtan hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavisi devam eden 60 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine seyir halindeki Cemal Oktay'ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç Aşağıin mevkiinde viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanırken, ihbarla olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kazanın yaşandığı konuma gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan sürücü Cemal Oktay (67) ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiğini belirlenirken, araçta bulunan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. kazayı yaralı olarak atlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri araçta bulunan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkartırken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bedriye Can Oktay'da (60), bugün sabah saatlerinde teravi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.