Antalya Korkuteli'nde 4 gündür kayıp olan genç jandarma tarafından bulundu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç, jandarma ekiplerinin kırsal arazide yürüttüğü çalışma sonucu bulundu. JASAT ve AFAD'ın da katıldığı arama çalışmalarının ardından genç, ailesine teslim edildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
İmecik Mahallesinde yaşayan ve 4 gün önce evinde çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mehmet F. K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Genç, kırsal arazide jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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