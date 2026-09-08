Antalya Kumluca\'da çıkan ağaçlık alan yangını Güzeren Mahallesi\'ne doğru ilerliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Toptaş mevkiinde çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Yangının Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlediği ve önünün kesilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldığı bildirildi.