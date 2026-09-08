Antalya Kumluca'da çıkan ağaçlık alan yangını Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş mevkiinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangının Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlemesi üzerine havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.
İlçeye bağlı Toptaş mevkiinde çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Yangının Güzeren Mahallesi'ne doğru ilerlediği ve önünün kesilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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