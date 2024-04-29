Antalya Kumluca'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Antalya Kumluca\'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Karacaağaç Mahallesi Mandal mevkiinde bulunan Yusuf Çatal'a ait evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye, orman arazöz ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Evde tek başına yaşayan Yusuf Çatal'ın yangın sırasında evin dışında olduğu belirtildi. Yangınla ilgili can kaybı ve yaralanma olmazken, jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

29.04.2024 11:34
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, bu sabah saat 07.30 sıralarında Karacaağaç Mahallesi Mandal mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Çatal'a (87) ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, orman arazöz ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki ev tamamen yanarken itfaiye ve arazöz ekipleri yangını soğutma çalışması yaptı. Yusuf Çatal'ın evde tek başına yaşadığı ve yangının meydana geldiği esnada evin dışında olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili can kaybı ve yaralanma olmadı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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