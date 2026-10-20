Antalya Manavgat'ta 80 yaşındaki adam traktörünü park ederken düşüp yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta 80 yaşındaki adam traktörünü park ederken düşüp yaşamını yitirdi

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Antalya Manavgat\'ta 80 yaşındaki adam traktörünü park ederken düşüp yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 80 yaşındaki adam, eşiyle zeytin topladıktan sonra traktörünü park etmeye çalışırken düşüp başını yere çarptı. Sağlık ekipleri adamın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park etmeye çalıştığı traktörden düşen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, Hacıisali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte zeytin toplamaya giden Mustafa Gök (80), bahçedeki işlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde evine döndü. Eşini traktörden indiren yaşlı adam traktörü park etmek istedi. Kullandığı traktörle rampa aşağıya geri geri giderken düşen Gök, başını yere çarptı. Damadı ve eşinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta 80 yaşındaki adam traktörünü park ederken düşüp yaşamını yitirdi - Son Dakika
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